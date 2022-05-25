Дії України обмежили діяльність російського флоту в Чорному морі

Росія повністю контролю Азовське море та блокує українські порти в Чорному морі. Та водночас діяльність російського флоту в Чорному морі обмежена через дії України.

Росія блокує порти в Чорному морі, щоб завдати збитків економіці України

Відповідну заяву зробив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, дії українських військових обмежили діяльність російського флоту в Чорному морі.

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Хоч Росія і контролює Азовське море разом з Керченською протокою, флот окупантів став обмеженим.

Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогодні, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, разом із Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти у Чорному морі,

– сказав Скібіцький.

Він наголосив, що росіяни мають єдину мету – завдати Україні збитків в економічному плані для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон.

"Не допустити руху товарів як на території України, так і з території наших портів, і підтримання готовності до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших кораблів у разі проведення морської десантної операції", – зазначив представник ГУР МО.

Але знову ж таки скажу – наші дії змусили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту Росії на сьогоднішньому етапі,

– резюмував Скібіцький.

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