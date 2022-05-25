Дії України обмежили діяльність російського флоту в Чорному морі
Джерело:"Крим.Реалії"
Росія повністю контролю Азовське море та блокує українські порти в Чорному морі. Та водночас діяльність російського флоту в Чорному морі обмежена через дії України.
Росія блокує порти в Чорному морі, щоб завдати збитків економіці України
Відповідну заяву зробив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, дії українських військових обмежили діяльність російського флоту в Чорному морі.
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Хоч Росія і контролює Азовське море разом з Керченською протокою, флот окупантів став обмеженим.
Вони стали обережними, але їхнє корабельне угруповання на сьогодні, на жаль, забезпечує повний контроль Азовського моря, і це зрозуміло, разом із Керченською протокою, і вони зараз блокують наші порти у Чорному морі,
– сказав Скібіцький.
Він наголосив, що росіяни мають єдину мету – завдати Україні збитків в економічному плані для того, щоб не допустити функціонування портів як економічних зон.
"Не допустити руху товарів як на території України, так і з території наших портів, і підтримання готовності до застосування тих найбільших десантних кораблів, інших кораблів у разі проведення морської десантної операції", – зазначив представник ГУР МО.
Але знову ж таки скажу – наші дії змусили їх обмежити діяльність Чорноморського флоту Росії на сьогоднішньому етапі,
– резюмував Скібіцький.
Успіхи України в морі
- Чи не найбільшим успіхом України за час повномасштабної війни Росії став удар по крейсеру "Москва", який вдалося потопити у Чорному морі. Ввечері 13 квітня українські ракети "Нептун" влучили у крейсер, після чого "Москва" спалахнула. 14 квітня російський корабель, який українські прикордонники на острові Зміїний послали нах*й, потонув.
- Також нещодавно супутники Maxar Technology зафіксували потоплене російське судно біля острова Зміїний. Ним виявився десантний катер типу Serna.
- Окрім того, українські воїни зуміли вразити судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" Чорноморського флоту Росії. "Всеволод Бобров", який був спущений на воду у 2016 році, є найновішим судном Чорноморського флоту Росії.
- Відомо, що збройні сили Росії намагаються закріпитися на Зміїному та посилюють ППО. Проте українські воїни дають відсіч окупантам, внаслідок чого в Росії навіть підтверджують свої втрати на Зміїному.
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