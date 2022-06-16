Для Бахмута є великі ризики, – військовий експерт назвав ціль окупантів

Сьогодні для Бахмута існують великі ризики. Мовиться не лише про постійні обстріли, а й про відчайдушні спроби росіян підійти безпосередньо до населеного пункту.

Однак, ризики зберігатимуться до того моменту, коли Україна отримає належну зброю. Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Про яку зброю йдеться

Коваленко зауважує, що наразі ми потребуємо міжнародної підтримки у вигляді далекобійної високоточної зброї. Після того, як Україна її отримає, ситуація на фронті докорінно зміниться – на нашу користь.

Ситуація на фронті зміниться, і усі ми побачимо, як саме,

– запевняє спікер.

Якою є ситуація у Бахмуті

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