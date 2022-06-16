Для Бахмута є великі ризики, – військовий експерт назвав ціль окупантів
Сьогодні для Бахмута існують великі ризики. Мовиться не лише про постійні обстріли, а й про відчайдушні спроби росіян підійти безпосередньо до населеного пункту.
Однак, ризики зберігатимуться до того моменту, коли Україна отримає належну зброю. Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.
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Про яку зброю йдеться
Коваленко зауважує, що наразі ми потребуємо міжнародної підтримки у вигляді далекобійної високоточної зброї. Після того, як Україна її отримає, ситуація на фронті докорінно зміниться – на нашу користь.
Ситуація на фронті зміниться, і усі ми побачимо, як саме,
– запевняє спікер.
Якою є ситуація у Бахмуті
- Станом на 27 травня Бахмутський напрямок був одним з найгарячіших точок на фронті. Російські військові докладали максимум зусиль, аби ускладнити роботу ЗСУ. Вони хотіли унеможливити логістику, а також відрізати підрозділи, які перебувають у цьому напрямку, від основних сил українського війська.
- Минулого тижня під ворожий вогонь потрапила школа у Бахмуті. Російські війська гатили з артилерії. Поранення отримали двоє людей.
- 13 червня росіяни вкотре обстріляли місто. Поранені люди не могли самостійно вибратися з пошкоджених будинків. На місці працювали рятувальники.
- У Бахмуті не обійшлося без зрадників. Так, правоохоронці затримали 18-річну дівчину, яка співпрацювала з окупантами. Вона неодноразово передавала ворогові координати дислокації бойової техніки ЗСУ, наших героїв та їхніх позицій. Єдине, що чекає на колаборантку у найближчому майбутньому, це ув'язнення.
- 15 червня війська держави-агресорки призупинили наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ відбили атаку ворога, відтак останній зазнав втрат та відійшов.
До теми Ворог обстріляв Сумщину й Чернігівщину, намагається оточити ЗСУ: основне за 110 день війниЗауважимо! У Генштабі ЗСУ оприлюднили актуальну статистику втрат ворога. Станом на 16 червня наші захисники та захисниці знищили 32 950 окупантів. Зокрема, упродовж минулої доби вбито 200 російських загарбників.
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