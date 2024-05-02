Для частини українців можуть змінитися правила виїзду за кордон, – ДПСУ

З 18 травня в Україні набирає чинності закон про мобілізацію. Відповідно до вимог закону, уряд має змінити нормативні документи.

Варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть внести зміни. Про це заявив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу, передає 24 Канал.

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Чого очікувати українцям

В ДПСУ додали, що наразі не знають, кого саме стосуватимуться зміни.

Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону,

– зауважив Демченко.

Виїзд за кордон: останні новини

У квітні Кабмін також ухвалив постанову, яка дозволяє виїзд за кордон студентам. Якщо вони віком від 18 до 22 років, не підлягають призову та навчаються на денній формі у закладах вищої освіти, і їдуть на навчання в іноземні заклади, то вони можуть виїхати строком на 1 семестр.

Правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків регламентує Постанова КМУ №57, у якій визначені документи, категорії та підстави для цього. Військовозобов'язані чоловіки можуть виїжджати за кордон зокрема за сімейними обставинами.

На Вінниччині біля кордону з Молдовою ввели додаткові обмеження для чоловіків. У межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Після набуття чинності закону про мобілізацію всі військовозобов'язані чоловіки повинні упродовж 60 днів оновити свої дані в ТЦК, електронному кабінеті або у ЦНАП.