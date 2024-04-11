Знищення ТЕС і газосховищ: військовий експерт назвав цілі, які переслідує ворог

The Wall Street Journal написало про те, що ударами по українській енергетиці країна-агресорка нібито намагається зробити основу для майбутнього наступу. Тим часом Росія вдарила по Трипільській ТЕС у Київській області. Утім, це не означає, що ворог збирається туди наступати.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що нині не видно жодного ударного угруповання окупантів в областях, звідки можна наступати на Київ. Мовиться про Курську, Брянську область Росії та Білорусь. Зазначимо, що ворог вдарив по ТЕС на Київщині під час масованої атаки 11 квітня.

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"Їх немає. Збільшення угруповання саме на кордоні наразі не фіксується. І навряд чи Росії вистачить ресурсу на те, щоби рухатися ось так", – сказав Мусієнко.

Однак, своїми ударами по енергоінфраструктурі України росіяни намагаються деморалізувати українське суспільство. Це проведення такого психологічного та фактичного терору – спричинити для українців проблеми з електроенергією та труднощі для економіки.

Зокрема, пробувати бити якраз по тилу, піднімаючи дискусії, що "а може ППО закінчується, а може чогось не вистачає. Прилетить ще більше, будемо взагалі сидіти без світла не лише в окремих містах, а у більшій частині України". Це доволі-таки серйозно ворог використовує,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Росія, вважає військовий експерт, скористалася моментом. Противник розумів, що українські сили ППО готувалися до ударів по енергетиці восени та взимку. Утім, росіяни змінили плани. На думку Мусієнка, це сталося через те, що ворог почав думати, що Україна може застосовувати інші тактики для системи протиповітряної оборони. Мовляв, передислоковувати на Схід, збивати літаки тощо.

"Вони вирішили скористатися ось цим моментом. Плюс почали в ЗМІ писати, що "ракети можуть закінчитись". Б'ють систематично, на жаль, по енергетиці. А це – кошти, це – ремонт", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

А також – проблеми у людей, які особливо проживають поблизу або в населених пунктах, де досить часто є проблеми з електроенергією.

Чому Росія б'є по газових сховищах

Олександр Мусієнко вважає, що так окупанти намагаються зруйнувати можливості України для опалювального сезону. Саме у сховища закачують певні запаси блакитного палива. Для цього потрібен час. А підготовка до нового опалювального сезону починається після того, як закінчився попередній.

"Це доволі-таки амбітні, агресивні плани Росії. Вони зараз взялися за те, щоби створити комплексні проблеми. Вони дуже добре знають, де що в Україні може бути у плані сховищ і це ще залишилось там з радянських часів", – сказав військовий експерт.

Атака на енергоінфраструктуру 11 квітня: коротко