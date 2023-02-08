Чому Зеленський поїхав до Лондона саме зараз: в ОП пояснили причину

Володимир Зеленський вдруге від початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, аби, зокрема, зустрітись з високопосадовцями Великої Британії. Згодом в Офісі Президента детально розповіли, для чого ця поїздка Україні.

Про прибуття українського лідера в Лондон стало відомо 8 лютого, близько 12:40. Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону констатував, такі закордонні візити плануються заздалегідь. Про це інформує 24 Канал.

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Головна ціль візиту – зброя

За словами Подоляка, про такі відрядження у цілях безпеки Київ не може повідомляти завчасно. Також з його заяви зрозуміло, що головна ціль візиту президента Зеленського у Лондон просто зараз є пришвидшення процесу перемовин щодо надання нам озброєння.

Треба на цьому етапі війни говорити конкретно. Нам потрібні певні види номенклатурної зброї. В цьому випадку йдеться про літаки. Окрім літаків, дальнобійні ракети. Та, окрім ракет, нам потрібне пришвидшення постачання танків,

– сказав представник Офісу Президента.

Він наголосив, що глава нашої держави у Великій Британії буде прямо, а не натякаючи говорити партнерам про необхідність передання нам озброєння. Потрібно, аби усі держави цивілізованого світу зрозуміли, що боротьба України проти Росії є важливою для збереження порядку та миру у всіх країнах нашої земної кулі.

Реакція Лондона на прохання України

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак після зустрічі з Володимиром Зеленським наказав міноборони перевірити аеродроми, на яких зберігаються винищувачі. Як зазначають ЗМІ, У Лондоні уже серйозно розмірковують над тим, які літальні апарати може отримати наша держава.

Окрім того, стало відомо, що Британія висловлює солідарність з нашою державою стосовно інших, але не менш важливих питань. Йдеться, зокрема, про недопуск росіян до Олімпіади-2024 у Парижі.

Власне, уже ні в кого немає сумнівів у тому, що Лондон підтримуватиме нас у боротьбі з Росією стільки, скільки буде потрібно. Не варто вірити вкидам ворожої пропаганди про те, що Заходу на нас стає байдуже.