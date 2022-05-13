Для картинки у росЗМІ окупантів змушують заміновувати вже розміновані ділянки і викопувати окопи

Російська пропагандистська машина не зупиняється під час війни та створює фейкову картинку успішного наступу в Україні. Російських солдатів змушують заміновувати вже розміновані ділянки, що закінчується трагедією для них.

На Арабатській Стрілці росіяни отримали осколкові поранення

В українській розвідці розповіли, як російські пропагандисти створюють потрібну картинку. Повідомляється, що командирів окупаційних підрозділів змушують відводити з передових позицій і виділяти для "репортажів з передової" особовий склад та військову техніку.

Варте уваги Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у війні в Україні, – ГУР

Схоже, що росіяни знімають справжній голлівудський блокбастер. Окупантів заставляють копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій.

Також росіянам доводиться стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії і здійснювати розмінування території.

У розвідці повідомили, що заради бажаного сюжету пропагандисти вимагають у військових по декілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію. Унаслідок таких дій окупанти зазнали поранень на Арабатській Стрілці.

Як повідомили у ГУР, декілька росіян отримали осколкові поранення та контузії. У Кремлі цинічно заявили, що це тільки додало реалістичності картинці. Натомість життя і здоров'я солдатів нікого в Росії не цікавить.

Російські пропагандисти не втомлюються клепати фейки

Нещодавно росіяни хотіли розігнати фейк про те, що Служба безпеки України у Дніпрі буцімто "збирає тіла жінок і дітей" для імітації авіанальоту.

Також росіяни вигадали фейк наче США "хочуть влаштувати голодомор" в Україні. Відповідну заяву зробив спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін. Йому відповіли в Офісі Президента, спростувавши цинічну брехню.

Росія намагається придумати "загрозу для України з боку Заходу". Вони вигадали фейк про введення на територію України польських та литовських миротворців. У Держприкордонслужбі запевнили, що ніяких миротворців на території України немає.

У Росії не мають ніяких успіхів на полі бою, тому придумують їх. Міністерство оборони Росії відзвітувало про начебто "прорив оборони біля Попасної та вихід на кордони Луганщини". Та в Луганській ОВА спростували фейк, заявивши, що окупантів знищено.

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