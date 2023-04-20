Для повсякденного ведення боїв, – військовий оглядач оцінив новий пакет допомоги від США

США 19 квітня оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги, загальної сумою 325 мільйонів доларів. Він містить заплановані позиції зброї та боєприпасів.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що зброя, яку цього разу Україна отримує від Сполучених Штатів Америки уже знадобиться для контрнаступальних дій.

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На тлі заяв від Міністерства оборони України про початок контрнаступальних дій США оголосили про черговий пакет військової допомоги.

Що передасть США

Пакет військової допомоги від США містить артилерійські снаряди різних калібрів, 155-ми та 105-мм, боєприпаси для Himars, 9 мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї, техніку забезпечення тощо

Це все те, що необхідне для повсякденного ведення бойових дій українській армії. Можливо, це зайде в той запас, який стане нам нагоді під час контрнаступальних дій,

– підкреслив військовий експерт.

Важливо, що пакет допомоги містить чимало боєприпасів для артилерії, який знадобиться в Україні для відвоювання своїх територій під час контрнаступу.

Попович про можливості зброї, яку передає Україні США: дивитись відео

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