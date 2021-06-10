Для Путіна було важливо відреагувати на розмову Байдена з Зеленським, – Фейгін

Президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю одному з пропагандистських каналів. В ньому він говорив про Україну, Володимира Зеленського і відносини з Організацією Північноатлантичного договору.

Коментарі президента Росії з'явились одразу після дзвінка очільника Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до Зеленського. Про це в ефірі повідомив російський правозахисник Марк Фейгін.

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За його словами, розмова американського і українського лідерів викликало дуже болісну реакцію у Кремля. Адже там хотіли розв'язувати питання без України, тільки з партнерами США.

Для нього (Путіна – 24 канал) було дуже важливо публічно це сказати, щоб якось відреагувати на дзвінок Байдена Зеленському. Він відреагував в такій формі,

– сказав Фейгін.

Експерт зауважив, що Путін вважає, нібито повинен вирішувати, які закони треба ухвалювати в Україні.

Путін в інтерв'ю назвав Україну "породженням радянського періоду" і порівняв державу з нацистською Німеччиною.

"Він вважає, що може таким невдоволенням показувати свою незгоду перед зустріччю з Байденом", – сказав правозахисник. Фейгін наголосив, що важливо не те, що говорить президент Росії, а те, коли він про це заявляє.

Фейгін прокоментував інтерв'ю Путіна: дивіться відео

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