"Для росіян це був важливий об'єкт": міст біля Мелітополя підірвали воїни ССО
Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України підтвердили, що знищення важливого інфраструктурного об'єкта в тилу ворога на півдні України – результат роботи Руху опору.
Вони додають, що їхня робота допомогла сповільнити забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку.
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Зруйнований міст – результат роботи групи Руху опору ССО України
Міст біля Мелітополя був важливим логістичним об'єктом на шляху з тимчасово окупованого Криму до Мелітополя.
Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із Кримського півострова на материкову частину України – в райони, окуповані росіянами,
– розповідають в ССО.
Вони додають, що маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил, зокрема, в напрямках:
- Полог,
- Токмака,
- Маріуполя.
Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта,
– прокоментували подію військові.
Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України.
Підрив моста під Мелітополем: що відомо
- Про підрив моста під Мелітополем розповів 28 квітня речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він додав, що саме через нього окупанти постачали зброю.
- У соцмережах пишуть, що російські військові – шоковані, адже стратегічно важливий об'єкт перебував під цілодобовою охороною.
- Згодом "інцидент" прокоментував мер Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що радий знищенню моста, оскільки це скоротить озброєння російської армії.
- Додамо, що у Мелітополі активно діють партизанські загони, які знищили вже близько сотні ворогів.
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