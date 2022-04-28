"Для росіян це був важливий об'єкт": міст біля Мелітополя підірвали воїни ССО

Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України підтвердили, що знищення важливого інфраструктурного об'єкта в тилу ворога на півдні України – результат роботи Руху опору.

Вони додають, що їхня робота допомогла сповільнити забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку.

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Зруйнований міст – результат роботи групи Руху опору ССО України

Міст біля Мелітополя був важливим логістичним об'єктом на шляху з тимчасово окупованого Криму до Мелітополя.

Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із Кримського півострова на материкову частину України – в райони, окуповані росіянами,

– розповідають в ССО.

Вони додають, що маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил, зокрема, в напрямках:

Полог,

Токмака,

Маріуполя.

Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта,

– прокоментували подію військові.

Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України.

Підрив моста під Мелітополем: що відомо

Про підрив моста під Мелітополем розповів 28 квітня речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він додав, що саме через нього окупанти постачали зброю.

У соцмережах пишуть, що російські військові – шоковані, адже стратегічно важливий об'єкт перебував під цілодобовою охороною.

Згодом "інцидент" прокоментував мер Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що радий знищенню моста, оскільки це скоротить озброєння російської армії.

Додамо, що у Мелітополі активно діють партизанські загони, які знищили вже близько сотні ворогів.

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