Це відео Росії, якою вона є – для них немає людей, – Зеленський про страту військового

У мережі поширили жахливе відео, як російські загарбники стратили українського захисника. Президент вже відреагував.

Володимир Зеленський наголосив, що законна відповідальність буде за все. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям.

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"Це відео Росії, якою вона є"

Глава держави наголосив: "Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати – як легко ці звірі вбивають". Президент додав, що це відео страти українського полоненого повинен бачити світ.

Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку – знищувати життя,

– підкреслив Зеленський.

Український лідер зауважив, що це не випадковість, не епізод, так було в Бучі тисячі разів. Тож кожен лідер повинен реагувати, а не чекати, що це забудеться, що пройде час.

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Президент відреагував на страту полоненого: дивіться відео

"Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують"

Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти,

– заявив президент.

Також глава держави додав, що нам в Україні треба максимально зосередитися на фронті, допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета зараз – перемогти.

"Розгром окупанту, вирок вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла", – зазначив Володимир Зеленський.

Окупанти стратили полоненого: коротко, що треба знати

Ввечері 11 квітня у мережі поширили відео, як російські військові відрізали голову полоненому українському воїнові.

Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що за все буде відповідь і відповідальність.

Пізніше у CNN повідомили про ще одне відео, на якому росіяни також страчують українських військових. ЗМІ зазначає, що ці матеріали окупанти могли відзняти на Бахмутському напрямку, де уже від літа 2022 року тривають запеклі бої.

СБУ почала розслідування.

Весь світ має побачити, як бійці Путіна поводяться з полоненими, страчують українських захисників. Це ще один доказ, що Росія – держава-терорист. Ба більше, країна-агресор продовжує головувати на Радбезі ООН. Міжнародна спільнота має негайно та потужно відреагувати. Україні терміново потрібна допомога, зокрема, більше зброї, аби якнайшвидше перемогти кривавих російських терористів.