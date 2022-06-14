Для вас важливіший номер черги на кандидатство, – Подоляк дорікнув Грузії через закиди про ЄС

Грузинський прем'єр-міністр заявив, що його країна має вступити у Євросоюз раніше за Україну. На таке висловлювання вже відреагували в Офісі Президента.

Цінності важливіші за зиск, – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув Іраклію Гарібашвілі. Адже в такий час недоречно турбуватися чергою вступу до Євросоюзу.

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Ніхто не записується в чергу на смерть від російських ракет. Україна платить страшну ціну за вибір бути європейською демократією. Євросоюз платить велику ціну аби захистити західну цивілізацію. Бо цінності важливіші за зиск. А що важливіше для вас? Номер черги на кандидатство?

– наголосив Подоляк.

Що цьому передувало

На засіданні Ради Європи, яке відбудеться 23 – 24 червня, Україна та Молдова почують вердикт щодо надання їм статусу кандидата на вступ до ЄС. Водночас такий розвиток подій не влаштовує грузинського прем'єра. Гарібашвілі заявив, що його країна вже 9 років очікує на цей статус, тому, мовляв, першою має його отримати.

"Коли кажуть, що Україна в стані війни й через це їй має бути надано статус, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу",– заявив глава грузинського уряду.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Україні краще вже отримати зброю , аніж стати кандидатом на членство у Європейському Союзі. Адже озброєння, за його словами, допоможе нам завершити війну.

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