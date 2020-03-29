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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Для кого створять Стабілізаційний фонд: пояснення президента

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      В Україні створять стабілізаційний фонд / Фото 24 каналу

      Уряд планує створити Стабілізаційний фонд, з якого виділятимуть гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу. Володимир Зеленський розповів, кому у першу чергу дістануться кошти з фонду.

      Стабілізаційний фонд працюватиме зрозуміло і прозоро. Про це Зеленський розповів у своєму зверненні 29 березня.

      Дивіться Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне

      Кошти з нього спрямують на:

      • підтримку лікарів;
      • вчителів;
      • пенсіонерів;
      • загалом людей, які втратили роботу через карантин;
      • допомогу українському бізнесу.

      Дивіться звернення Зеленського 29 березня

      Звідки братиме гроші Стабілізаційний фонд

      Він діятиме за рахунок бюджетних грошей, а також завдяки грантам і міжнародним запозиченням. Його сума, за попередніми даними, 124 мільярди гривень. Раніше у Рахунковій палаті підрахували, що без шкоди держбюджету можуть перенаправити трохи більше як 5 мільярдів гривень. Звідки візьмуть інші 119 мільярдів – поки існують лише здогадки. Так, зокрема, поширювалися версії, що відніматимуть гроші зі сфер культури і науки.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Гроші Кабінет Міністрів України Офіс Президента Новини України
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