Для кого створять Стабілізаційний фонд: пояснення президента

Уряд планує створити Стабілізаційний фонд, з якого виділятимуть гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу. Володимир Зеленський розповів, кому у першу чергу дістануться кошти з фонду.

Стабілізаційний фонд працюватиме зрозуміло і прозоро. Про це Зеленський розповів у своєму зверненні 29 березня.

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Кошти з нього спрямують на:

підтримку лікарів;

вчителів;

пенсіонерів;

загалом людей, які втратили роботу через карантин;

допомогу українському бізнесу.

Дивіться звернення Зеленського 29 березня

Звідки братиме гроші Стабілізаційний фонд

Він діятиме за рахунок бюджетних грошей, а також завдяки грантам і міжнародним запозиченням. Його сума, за попередніми даними, 124 мільярди гривень. Раніше у Рахунковій палаті підрахували, що без шкоди держбюджету можуть перенаправити трохи більше як 5 мільярдів гривень. Звідки візьмуть інші 119 мільярдів – поки існують лише здогадки. Так, зокрема, поширювалися версії, що відніматимуть гроші зі сфер культури і науки.