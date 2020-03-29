Для кого створять Стабілізаційний фонд: пояснення президента
Уряд планує створити Стабілізаційний фонд, з якого виділятимуть гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу. Володимир Зеленський розповів, кому у першу чергу дістануться кошти з фонду.
Стабілізаційний фонд працюватиме зрозуміло і прозоро. Про це Зеленський розповів у своєму зверненні 29 березня.
Дивіться Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Кошти з нього спрямують на:
- підтримку лікарів;
- вчителів;
- пенсіонерів;
- загалом людей, які втратили роботу через карантин;
- допомогу українському бізнесу.
Дивіться звернення Зеленського 29 березня
Звідки братиме гроші Стабілізаційний фонд
Він діятиме за рахунок бюджетних грошей, а також завдяки грантам і міжнародним запозиченням. Його сума, за попередніми даними, 124 мільярди гривень. Раніше у Рахунковій палаті підрахували, що без шкоди держбюджету можуть перенаправити трохи більше як 5 мільярдів гривень. Звідки візьмуть інші 119 мільярдів – поки існують лише здогадки. Так, зокрема, поширювалися версії, що відніматимуть гроші зі сфер культури і науки.
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