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Українець Балух місяць голодує в кримському СІЗО: Денисова звернулася до Росії

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Володимир Балух голодує з 19 березня
Володимир Балух голодує з 19 березня / Фото з відкритих джерел

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням про допомогу у наданні необхідної медичної допомоги засудженому російською окупаційною владою активісту Володимиру Балуху, який перебуває я в слідчому ізоляторі в окупованому Криму і вже місяць голодує.

Про це йдеться у зверненні Людмили Денисової.

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У зверненні Денисової йдеться про те, що засуджений Балух потребує якнайшвидшого медичного обстеження, оскільки стан його здоров'я погіршується з кожним днем.

Уповноважена ВР з прав людини також згадала про те, що суд відмовив адвокатам у задоволенні клопотання про допуск до Балуха лікарів. Російський суд наголошує на "задовільному" стані здоров'я українця, який місяць голодує.

Крім цього, пише Денисова, у ЗМІ з'явилася інформація архієпископа Сімферопольського про те, що в камері до Володимира.Балух застосовують фізичний та психологічний тиск, нібито за недотримання режиму й умов утримання.

У зв'язку з цим звертаюся до Вас з проханням негайно перевірити викладену інформацію і, у разі її підтвердження, надати кваліфіковану медичну допомогу Володимиру Балуху, а також провести розслідування щодо можливих фактів фізичного і психологічного впливу щодо нього. Прошу Вас проінформувати мене про результати розгляду даного звернення,
– сказано у листі Денисової.

звернення про допомогу володимиру балуху політв'язень крим

Нагадаємо, після анексії півострова Володимир Балух на своєму будинку у селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" та відмовився від російського паспорта. Активіста Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року.

Окупаційна влада звинуватила його у зберіганні набоїв та вибухівки, які виявили у нього під час одного з обшуків.Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за принципову проукраїнську позицію.

16 січня в окупованому Криму активіста Володимира Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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