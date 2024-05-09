Заступнику міністра агарної політики обрали запобіжку та призначили багатомільйонну заставу

Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики, – підозрюваний у справі про заволодіння землею. Його відправили під варту з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для Дмитрасевича, обмеживши його свободу пересування до 7 липня 2024 року. Однак у посадовця є альтернатива – внесення застави у розмірі понад 20 мільйонів гривень.

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Запобіжка для Дмитрасевича

У разі внесення застави Дмитрасевич зобов'язаний виконувати ряд умов: не спілкуватися зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет. Проте він може й оскаржити ухвалу в апеляційній палаті.

Рішення ухвалив слідчий суддя Андрій Біцюк. Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС,

– повідомляє Центр протидії корупції.

Дмитрасевичу інкримінують заволодіння землею на суму у 291 мільйон гривень та спробу заволодіння землею на 190 мільйонів. Загалом йдеться про понад 480 мільйонів, як можна було порахувати.

За даними слідства, Дмитрасевич діяв за вказівкою нинішнього міністра аграрної політики Миколи Сольського, представляючись як "Маркіян від Миколи Сольского".

Прокурорка зазначала, що підозрюваний готував проєкти судових рішень, які мали позбавити держпідприємства "Іскри" та "Надії" права користування землею, а також відправляв Сольському довідки з "проханнями" щодо судових справ.

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Слідство володіє доказами, що подібні земельні махінації могли мати місце і в інших регіонах України. Однак останнє слово повинне бути за судом.

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