Медведєв вкотре пригрозив "ядерним апокаліпсисом": що скандаліста налякало цього разу
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв продовжує погрожувати світу ядерною ескалацією. Цього разу він заявив, що військова допомога Україні наближає "ядерний апокаліпсис".
Про це Медведєв заявив в одному з інтерв'ю пропагандистам. Що цього разу наплів вірний посіпака Путіна – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Загроза ядерної війни зростає з кожним днем допомоги Україні
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмітрій Медведєв видав, що загроза ядерної війни у світі через ситуацію в Україні не зменшилася, а навпаки, зросла. За його словами, "наслідки для Заходу" зараз набагато більші, ніж вони б були, якби Альянс погодився не розширюватись та "відсунутись" до кордонів станом на 1997 рік.
Цікавляться, чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула. Вона зросла. Кожен день поставок іноземної зброї в Україну в кінцевому рахунку наближається ось цей самий ядерний апокаліпсис,
– цинічно заявив Медведєв.
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Страшилки від Медведєва: останні новини
- Нещодавно Дмітрій Медведєв у звичній для нього манері залякування і погроз відреагував на новину про ордер на арешт Путіна. Зокрема придворний блазень поділився своїми думками про те, що "Москві байдуже щодо рішень міжнародної спільноти".
- Крім того, він пригрозив Міжнародному кримінальному суду гіперзвуковою ракетою типу "Онікс". Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прокоментував провокативні твердження Медведєва і додав, що справедливою відповіддю Гааги цілком може стати ордер і на його арешт.
- Водночас політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман вважає, що у Кремлі толерують маразматичні заяви Медведєва лише тому, що на його фоні російський президент виглядає "адекватнішим". Мовляв, для Заходу буде страшніше допустити правління Медведєва, аніж воєнного злочинця Владіміра Путіна.