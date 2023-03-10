Да Вінчі поховали на Аскольдовій могилі: фоторепортаж із прощання з Героєм у Києві
Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла поховали 10 березня у Києві на Аскольдовій могилі. Сотні людей пришли попрощатися з Героєм.
Прощатися з Героєм прийшли Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Олексій Резніков. Президент посмертно нагородив Да Вінчі "Хрестом бойових заслуг".
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Залужний згодом опублікував щемливі спогади про Героя. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що навколо "Да Вінчі" об'єднувалися люди зі спільною метою – боротися за Україну.
Окрім того, попрощатися з Героєм прийшла Санна Марін – прем'єр-міністерка Фінляндії. Вона перебуває у Києві з робочим візитом.
Попрощатися з "Да Вінчі" прийшли сотні людей / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Герой загинув зі зброєю у руках / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Панахида відбулася у Михайлівському соборі / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Прощання з "Да Вінчі" / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Герой загинув під Бахмутом / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Прощання з Дмитром Коцюбайлом / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким героя. Вічна пам'ять.
Дмитро Коцюбайло загинув під Бахмутом
- Герой України Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня під Бахмутом зі зброєю у руках. "Да Вінчі" захищав Україну на фронті ще з 2014 року.
- У 2021 році Володимир Зеленський присвоїв Коцюбайлу звання Героя України.
- "Да Вінчі" після початку повномасштабного вторгнення продовжував обороняти рідну землю. Зокрема, на Київщині, Харківщині, у Запорізькій області.