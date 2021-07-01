Не варто серйозно сприймати слова Путіна, – Гудков про "пряму лінію" глави Кремля

Володимир Путін у прямому ефірі розкритикував законопроєкт про корінні народи в Україні. Російський опозиційний політик Дмитро Гудков заявив, що дивитися цю програму не варто, оскільки президент Росії уже давно відірваний від реального життя та має викривлене уявлення про світ.

За його словами, сказане президентом Росії у ефірі не варто сприймати серйозно. У Путіна викривлене уявлення про світ і він вважає, що таке бачення у всіх довкола.

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"З Росією бореться Захід, Україна під зовнішнім контролем – це заїжджена платівка, яку мало хто серйозно сприймає. У ХХІ столітті слідкувати за прямими лініями дивно. Щороку помітно, наскільки президент Росії відірваний від реального життя, живе у глибокій ізоляції, не розуміє нових процесів, технологій. Він живе у ХХ столітті з митрополіями, колоніями, двома світовими державами, які ділять сфери впливу" – зауважив політик.

Гудков переконаний, що Путін дозволяє собі коментувати дії української влади та інших країн, тому що почувається безкарним. На нього працює Росгвардія, МВС, слідчий комітет, прокуратура, а опозицію не допускають на вибори.

Про корінні народи

Під час "прямої лінії" Володимир Путін негативно висловився і про новий законопроєкт про корінні народи в Україні. До переліку корінних народів включили кримських татар, караїмів та кримчаків, але не росіян.

Дмитро Гудков підкреслив, що порушуючи такі питання, пропаганда в РФ відвертає увагу громадян від внутрішніх проблем. Політики та журналісти на телебаченні в Росії постійно обговорюють проблеми інших країн, а не свої.

Нехай Путін розбереться з пенсіями всередині країни, зростанням цін, стагнацією економіки, зниженням рівня життя населення за останні 7 років… Якби не документ про корінні народи, Путін побачив би дискримінацію росіян ще десь,

– зауважив опозиційний політик.

Громадський діяч додав, що для російської пропаганди важливо створити "картинку", у якій вибір України неправильний. Оскільки Україна пішла демократичним шляхом, а у РФ намагаються встановити диктатуру.

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"Але все менше людей в це вірять. За 3 – 5 років цей наратив буде зовсім непопулярним", – резюмував Гудков.

Дмитро Гудков прокоментував "пряму лінію" Путіна: дивіться відео

"Пряма лінія" Путіна: останні новини

Володимир Зеленський відреагував на заяви президента РФ про те, що "Україна перебуває під зовнішнім управлінням США, Німеччини та Франції". Глава держави наголосив, що Україна сама розв'яже усі внутрішні питання.

Якщо Україна буде успішною, росіяни зрозуміють, що ситуація може бути не такою, як їм нав'язують. Таку думку висловив ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков та підкреслив, що українській владі не потрібно добиватися зустрічі з Путіним.

Президент України готується до зустрічі з Главою Кремля. Зеленський готовий обговорити важливі для України питання, що існують у двосторонніх відносинах між країнами.

"Пряма лінія з Володимиром Путіним" – це щорічна подія, під час якої президент Російської Федерації відповідає на запитання громадян. Такі ефіри в Росії проводять з 2001 року. У період з 2008 по 2011 роки, коли Путін був прем'єр-міністром, програму перейменували у "Пряму розмову з Володимиром Путіним".