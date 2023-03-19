На фронті разом з "Вовками": BIHUS Info опублікували репортаж-присвяту полеглому "Да Вінчі"

На початку березня стало відомо, що своє життя за Україну віддав Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Незадовго до того представники ЗМІ навідувались в Бахмут на Донеччині та навіть записували з ним інтерв'ю. До речі, захисник був командиром батальйону "Вовки да Вінчі"

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло бум першим добровольцем, що за життя отримав від президента звання Героя України. Він мужньо боронив державу від окупанта, однак загинув на Бахмутському напрямку. 10 березня його поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Разом з тим 18 березня з'явився репортаж зі Сходу, який журналісти знімали, коли ще воїн був живим.

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"Надіюсь, що в нас все вийде"

Під час перегляду цього матеріалу не віриться, що пана Дмитра уже немає на цьому світі. На ролику видно, що він, зокрема, розповідає про ситуацію в Бахмуті та те, як його бійці дають відсіч російським загарбникам.

Близько 5 штурмових груп (ворога – 24 Канал) на підході до наших позицій розбили вогнем артилерії. Снайпери наші відпрацювали. Не допускаємо їхнього (росіян – 24 Канал) просування та стараємось їх продавлювати по чуть-чуть далі. Принаймні ми стараємось зупинити противника, де він зараз є, бо він кожного дня проводить штурмові дії. Це довга, трудна та важка робота. Я все ж таки надіюсь, що в нас все вийде,

– говорить "Да Вінчі" в інтерв'ю.

Окрім того, в матеріалі показаний пункт управління "Да Вінчі" своїми бійцями. За допомогою рації він віддає накази та розповідає про плани Збройних Сил щодо ліквідації окупантів. Зауважимо, що, за словами полеглого захисника, увесь фронт тримається на піхоті та артилерії.

"Да Вінчі" та його вовки: дивіться репортаж з Бахмута BIHUS Info

Кохана "Да Вінчі" згадує про нього

Ситуацію в Бахмуті на Донеччині уже понад пів року складна, проте ЗСУ не дозволяють загарбникам взяти місто. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий констатував , що ворог не може закінчити операцію зі взяття населеного пункту. Як він зазначив, путінські вояки зазнають шалених втрат та атакують українські позиції "за інерцією".