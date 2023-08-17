Україна чи Росія: Дмитро Кулеба розповів, чию позицію підтримає Китай
Напередодні саміту G20 в Індії світові політики та дипломати активізуються. Дмитро Кулеба поділився деталями дипломатичного закулісся і сказав, чи варто Україні розраховувати на підтримку з боку Китаю.
Під час війни для України важлива підтримка світових лідерів. Дмитро Кулеба висловив свою думку під час "Сніданку з 1+1".
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Що розказав Кулеба
Голова МЗС дав відповідь на запитання журналістів, кого ж підтримає Китай на саміті G20.
Китай був, є і буде ближче до позиції Китаю, це їхня стратегія. Але поки що він не робить нічого такого, що становило би загрозу інтересам України,
– зауважив міністр.
Дивіться також Ймовірне посилення співпраці: що Китай може запропонувати Росії в оборонній сферіЗверніть увагу! Україна ще не отримала запрошення на саміт G20, утім, серед списку запрошених лідер опинився Путін. Наші дипломати працюють над тим, щоби бути представленими на цьому важливому заході.
Чому позиція КНР важлива
Китай є одним зі світових лідерів, який буде представлений на G20 9 – 10 вересня у Нью-Делі.
- Під час нещодавньої зустрічі у Джидді 5 – 6 серпня, де світові лідери обговорювали формулу миру, запропоновану Володимиром Зеленським, Китай проявив себе досить цікаво. Там не було Росії, тож можна було почути справжню позицію цієї країни – і вона на нашу користь.
- Росіяни ж дуже нервували, Лавров навіть подзвонив голові МЗС КНР. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що після Джидди поглибилися протиріччя між Росією та Китаєм.
- Експерти-міжнародники кажуть: Росії дуже неприємно усе, що відбувається без неї. Вона досить довго намагається схилити Китай на свій бік. Зараз триває візит очільника міноборони Китаю до Росії і Білорусі. Дехто вбачає у цьому демонстративну підтримку Росії з боку китайців і намагання протиставити себе Заходу. Можливо, це своєрідний сигнал Кремлю: так, ми були у Джидді, але хочемо продовжувати з вами співпрацю. Також КНР цікавлять плани Росії стосовно подальшої війни в Україні.