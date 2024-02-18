Кулеба зустрівся з Ван Ї: про що говорили

Темами розмови міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Ван Ї стали передусім питання миру та двосторонні відносини, але не тільки. 24 Канал розкаже деталі зустрічі глав МЗС України та Китаю.

Україна зацікавлена в тому, щоб Китай узяв участь у Глобальному саміті миру. Захід за участі світових лідерів має відбутися в Швейцарії.

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Про що говорили Кулеба та Ван Ї

Я зустрівся з китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого і тривалого миру в Україні. Я поінформував міністра закордонних справ Ван Ї про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру у Швейцарії. Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях та продовжувати наш діалог,

– написав український міністр.

Задушити Росію в обіймах

Політологи зауважують цікавий факт: Росія поступово стає проблемою для Китаю. Через те, що три китайські компанії допомагають росіянам, ЄС може запровадити санкції. Ініціативу поки блокує Орбан, але, швидше за все, її реалізують.

З іншого боку, Китай веде повзучу експансію територій Росії. Йому вигідно, щоб місцеве населення говорило китайською, як це відбувається в Амурській області. Тамтешній губернатор навіть привітав із Китайським Новим роком – китайською ж мовою.

Китай має великий вплив на Росію, тому участь КНР у безпекових ініціативах України напрочуд важлива. Водночас Пекін веде специфічну політику, то ніби зближуючись із Росією ще більше, то ніби віддаляючись, тож його дії важко передбачити. Україна прагне залучити Китай до обговорення безпекових питань.