Кричав, що Україна – це Росія: Медведєв у костюмі Доктора Зло тикав вигаданою картою світу

Колишнього президента Росії Дмітрія Медведєва 4 березня випустили у світ, де він віддано почав коментувати війну в Україні. Цього разу пропагандист на фоні вигаданої карти почав стверджувати, що Україна – це Росія.

Медведєв останнім часом рідко з'являвся на публіці, лише час від часу пишучи у своєму телеграмі чергові гнівні пости, де погрожує "червоними лініями". Схоже, говорячи про них, пропагандист хотів показати свої "видатні" уміння у малюванні контурних карт.

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Медведєв вийшов в люди

Дмітрій Медведєв 4 березня виступив на "Всесвітньому фестивалі молоді", який організували в Сочі за особистою вказівкою Путіна. Звісно, захід має пропагандистську мету – що й довів своєю присутністю колишній президент Росії.

Під час свого виступу Медведєв одразу ж згадав Путіна, переказавши його слова про те, що "кордони Росії ніде не закінчуються". Окрім цього, Медвєдєв почав розповідати, нібито Україна погано впливає сама на себе та інші кремлівські наративи.

Медведєв публічно виступив перед росіянами: дивіться відео

Як ще одне підтвердження окупаційних цілей Москви, за спиною у Медвєдєва з'явилася вигадана карта світу, на якій Україні поділена між багатьма країна, але найбільше – нібито у складі Росії. У своєму виступі Медвєдєв також згадав й Леоніда Кучму з його книгою "Україна – не Росія".

Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія,

– сказав пропагандист.

Дмітрій Медведєв знову видав низку заяв про Україну / Російські ЗМІ

У мережі вже висміяли заяви Дмітрія Медведєва, зазначивши, що йому давно пора нормально виспатися, бо йому "не дали нормально похмелитися". Також користувачі пишуть, що "Дімону принесли контурну карту". Окрім цього, без уваги не залишився і костюм політика – у мережі порівнюють його з вбранням Соловйова, а дехто пригадує одяг Кім Чен Ина чи Доктора Зло.

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