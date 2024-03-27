У Дніпрі були вибухи: що летіло на місто

Середа 27 березня стала випробуванням для української ППО. Ворог атакував низку обласних міст на Півдні та Сході, у Миколаєві та Харкові є поранені.

Під час тривоги вибухи лунали в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Харкові. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги!

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ЗСУ знищили крилату ракету над Дніпром

Близько 16:10 підрозділом Повітряне командування "Схід" у Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено крилату ракету,

– написали в ЗСУ.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також написав, що бійці ПвК "Схід" знищили ворожу ракету.

"Дякую, оборонці, що дбаєте, аби наше небо було чистим!" – наголосив він.

О 16:09 Повітряні сили попередили про політ швидкісної цілі на Дніпро. За кілька хвилин її збила наша ППО, а моніторингові канали уточнили, що це була крилата ракета Х-59.

Яка ситуація в інших містах

У Миколаєві наразі відомо про вісім постраждалих. Імовірно, росіяни вдарили "Іскандером".

Найгірша ситуація в Харкові: там уже 18 поранених. Серед них є кілька дітей, найменшому з них усього три місяці. Росіяни вдарили по місту модернізованими авіабомбами, це вперше з 2022 року. Вони поцілили по житлових будинках і цивільній інфраструктурі.