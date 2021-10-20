Це сталося 20 жовтня на Слобожанському проспекті. Про інцидент розповіли журналістам анонімні джерела.

Актуально Кілька підлітків жорстко побили чоловіка в центрі Дніпра: налетіли та почали лупцювати

Спробував втікати від поліції

Бійку влаштували 29-річні чоловік і жінка, а також 50-річний чоловік. Під час сутички молодший чоловік, ймовірно, цілився каменем в опонентку, проте попав у голову її дитини. На місце сутички одразу викликали поліцію.

Коли правоохоронці приїхали, їм довелося наздоганяти зловмисника, який кидав камінь. Після затримання з'ясувалося, що він також вдарив старшого чоловіка кастетом. Під час обшуку у втікача виявили ніж, який був у чохлі.

Інша подія в місті

10 жовтня повідомили, що житель Дніпра побив молодшого брата, а також його сім'ю. У них виникла суперечка, через те, що не могли поділити спадок.

В 11-річної доньки чоловіка та його дружини діагностували численні гематоми на голові та обличчя. Сам чоловік також потрапив до лікарні із забоями.