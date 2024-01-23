У Дніпрі чули звук вибуху, ППО знищила ракету Х-59
Вдень 23 січня під час масштабної повітряної тривоги жителі Дніпра чули вибух. Що відомо – розкаже 24 Канал.
У вівторок, 23 січня, тривога лунала декілька разів, кияни чули її тричі. 24 Канал збирає актуальну інформацію про тривоги в цьому матеріалі, будьте в курсі новин.
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У Дніпрі пролунав вибух удень 23 січня
Про це повідомили кореспонденти "Суспільного" о 16:08. Раніше, о 16:01, у Повітряних силах повідомили про ракету на Дніпро.
Моніторингові канали уточнили, що це, можливо, була Х-59. Ціль припинила існування в межах району, тобто її збила ППО. Утім, у пабліках нагадують, що ракетна небезпека триває до відбою.
О пів на п'яту в Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що в Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Тривогу по всій Україні оголосили о 14:49 через зліт літака МіГ з аеродрому "Саваслейка". Перебувайте в укриттях!
Зранку Росія атакувала Київ, Харків і Павлоград
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- Поширюються дуже страшні фото з Харкова, де люди дивляться, як догоряє їхній будинок. Окупанти вгатили по житловому будинку, цілий під'їзд склався буквально за кілька хвилин. У деяких людей від майна лишився тільки унітаз.
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