У Дніпрі хлопці ображали і погрожували поліції: вже опублікували вибачення

У мережі з'явилося два відео, на яких хлопці з Дніпра лають поліцію та погрожують їм. Обоє "сміливців" вже привселюдно перепросили за свою поведінку на камеру.

Нагадаємо, що раніше у Дніпрі виник конфлікт з поліцейськими, який закінчився стріляниною – загинув чоловік. Патрульному вже обрали запобіжний захід – його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Дивіться також Більшість загинули, а хто вижив – отримали інвалідність: історія роти мобілізованих з Донецька

Образи поліції та вибачення

Один з дніпрян на залізничному вокзалі записав відео з погрозами співробітникам правоохоронних органів. Зокрема, а опублікованому записі він називав поліцію "мусорами ї***ими" та "тварями". Хлопець стверджував, що правоохоронців ненавидять як дагестанці, так і українці.

Однак незадовго після цього у мережі з'явилося відео з вибаченням. На фоні стіни 22-річний Ярослав стверджує, що був п'яний та просить вибачення у всіх співробітників поліції. Юнак додав, що "більше так не буде".

Вибачення після образ поліцейських: дивіться відео

Також виразити своє невдоволення у грубій формі вирішив і ще один дніпрянин. 20-річний Сергієнко Кирил виклав відео зі зверненням до української поліції у грубій формі. Юнак назвав правоохоронців "пі****сами" та заявив, що нібито буде їх "ламати як всі очікують".

Однак запалу хлопця виставило ненадовго. Згодом Кирил виклав на своїй сторінці в Instagram сторіс, де напівоголений просить пробачення за те, що образив "нашу доблесну поліцію".

Другий хлопець також вибачився: дивіться відео

Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: що відомо