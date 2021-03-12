У Дніпрі побилися журналістки через наклеп Бужанського: відео
В Дніпровському суді 11 березня слухали справу про захист ділової репутації телеканалу "Дніпро TV". Міська рада позивається до нардепа Бужанського та видання "Лица". В коридорі, під час інтерв'ю, побилися журналістики.
Джерело:"Днепр оперативний"
Позов Дніпровської міськради стосується головної редакторки Олени Гарауц та нардепа Максима Бужанського. Під час коментаря медійниця не змогла відповісти на питання своєї колеги з "Дніпро TV", чому її видання звинувачує інше ЗМІ в поширенні наклепу.
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Що сталось в суді
Під час коментаря Гарауц обурилась, що гроші міського бюджету витрачаються на подібні юридичні процеси. Проте приступ буйства головної редакторки викликало питання про можливі комерційні взаємини з нардепом Бужанським.
Гарауц вдарила в обличчя та вчепилася у волосся Яні Богославській, журналістці "ДніпроTV".
Після нападу на жінку головна редакторка видання втекла з будинку суду.
Відео з фрагментом бійки двох журналісток в суді
Чому міськрада подала позов до суду
- У червні 2020 року Максим Бужанський брав участь у презентації міської та обласної партійної організації.
- Журналісти телеканалу "Дніпро TV" намагалися дізнатися у Бужанського чи є правдивими фрагменти зі сценами домашнього насилля за участю нардепа.
- Він у відповідь перейшов на образи представників влади та ЗМІ.
- У результаті видання "Лица" опублікувало статтю з прямими звинуваченнями в бік телеканалу.
- У матеріалі видання не було балансу думок – журналісти навіть не поцікавились думкою другої сторони конфлікту.
- Тоді представники каналу спільно з міськрадою подали позов до суду про захист ділової репутації.
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Повне відео ситуації з Дніпровського суду
Хто такий Бужанський
Максим Бужанський — народний депутат України від партії "Слуга народу", проросійський політик й блогер. Його запрошували до політичних програм на медведчуківському каналі ZIK.
Нардеп – відомий розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, промовами проти УПА та української мови, бійців російсько-української війни. В липні 2020 року дніпровський політик потрапив в базу "Миротворця" через проросійські настрої.
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