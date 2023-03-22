"Був мужнім і відданим поліцейським": у Дніпрі попрощалися з воїном Олександром Дерев'янком
21 березня у Дніпрі поховали українського поліцейського, який захищав країну на Сході. Олександр Дерев'янко загинув 19 березня у боях за Бахмут.
Вшанувати пам'ять Героя прийшли його близькі, друзі, знайомі та колеги. Повідомляють, що у воїна залишилися батьки, дружина та 10-річна донька.
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Вважав справою честі захищати Україну
21 березня відбулося поховання поліцейського Олександра Дерев'янка, який служив у полку патрульної служби поліції особливого призначення "Дніпро-1". Вшанувати пам'ять захисника прийшли близькі, друзі, знайомі та колеги.
Зокрема особовий склад Нацполіції Дніпропетровської області утворив "живий коридор" на честь полеглого Героя. Також присутні висловили слова співчуття родичам воїна.
Побратими попрощалися із загиблим воїном у Дніпрі / Фото Нацполіції Дніпропетровщини
Відомо, що у 45-річного захисника залишилися батьки, дружина та 10-річна донька. Загинув поліцейський 19 березня у боях за Бахмут.
Олександр Дерев'янко загинув у боях за Бахмут 19 березня / Фото Нацполіції Дніпропетровщини
Чоловік був мужнім та відданим поліцейським, зазначили після смерті військового колеги в поліції Дніпропетровської області. Він вважав справою честі захищати Україну від ворогів.
За плечима Олександра – служба в Збройних силах України та участь в антитерористичній операції. У 2015 році він вступив у лави поліції, став бійцем батальйону патрульної служби "Дніпро-1". Відтоді, кожен рік, кожен день служби в лавах поліції він боровся за незалежність своєї Батьківщини,
– написали поліція Дніпропетровської області.
У Дніпрі попрощалися з поліцейським, який захищав Україну від загарбників
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