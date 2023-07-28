У Дніпрі повідомили про приліт по житловому будинку

Російські окупанти ввечері 28 липня вкотре атакували Україну. Зокрема, вибухи пролунали у Дніпрі.

Загарбники поцілили по житловій багатоповерхівці. Спершу про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов, а потім і в МВС.

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Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі

Бакумов о 21:00 повідомив, що росіяни вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у Дніпрі.

Оперативно – рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків. Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники – воєнні злочинці. І вони будуть покарані,

– наголосив нардеп.

Також на ворожий обстріл відреагував очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російські терористи", – написав глава ОП.

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На місці працюють рятувальники

Згодом інформацію про влучання у багатоповерхівку підтвердив голова міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дніпро. Російські терористи поцілили в багатоповерхівку. Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські,

– написав очільник відомства.

За його словами, вони здійснюють поквартирний обхід. Місцевим мешканцям надають усю необхідну допомогу.

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