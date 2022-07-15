У Дніпрі "прильоти" по промисловому підприємству і жвавій вулиці поряд: відомо про 3 загиблих

Окупанти ввечері 15 липня атакували ракетами місто Дніпро. росіяни влучили у промислове підприємство та жваву вулицю.

Ще 15 людей – поранені

Деталі обстрілу повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він заявив, що росіяни поцілили у промислове підприємство, а також по вулиці поряд з ним.

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За попередньою інформацією, цинічна російська атака забрала життя трьох людей. Повідомляється, що ще 15 людей – поранені.

Валентин Резніченко зазначив, що масштаби руйнувань з'ясовують.

Представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що внаслідок обстрілу Дніпра загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

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