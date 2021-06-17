До правоохоронців щодо цього інциденту звернулися 16 червня. Про це повідомили в коментарі 24 каналу в поліції Дніпра.

Інша подія Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

Яка версія слідства 

  • Мовиться про школу Дніпра №137.
  • Повідомлення про знайдене тіло надійшло на гарячу лінію "102".
  • Померлому було приблизно 64 роки (народився в 1957 році).
  • По приїзду правоохоронці направили тіло на експертизу.
  • Також туди прибули слідчі, які встановлювали обставини смерті.
  • Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
  • На їх думку, цей випадок був нещасним випадком.
  • ТСН повідомив, що померлого охоронця знайшли місцеві жителі. 
  • У цей момент він вже не проявляв жодних ознак життя.  