До правоохоронців щодо цього інциденту звернулися 16 червня. Про це повідомили в коментарі 24 каналу в поліції Дніпра.
Інша подія Загинув під колесами потяга: у Ходорові на залізничній станції знайшли тіло чоловіка
Яка версія слідства
- Мовиться про школу Дніпра №137.
- Повідомлення про знайдене тіло надійшло на гарячу лінію "102".
- Померлому було приблизно 64 роки (народився в 1957 році).
- По приїзду правоохоронці направили тіло на експертизу.
- Також туди прибули слідчі, які встановлювали обставини смерті.
- Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
- На їх думку, цей випадок був нещасним випадком.
- ТСН повідомив, що померлого охоронця знайшли місцеві жителі.
- У цей момент він вже не проявляв жодних ознак життя.