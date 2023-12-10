У Дніпрі спалили "меморіал" загиблих під час удару по багатоповерхівці в січні
Джерело:Суспільне Дніпро
У Дніпрі спалили "меморіал" жертв однієї із російських атак. Водночас місцеві жителі показують, що місце все одно не втратило свого значення.
У Дніпрі згорів "меморіал", який створили жителі міста в памʼять про загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня 2023 року. Мовиться про удар по житломасиві "Перемога".
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Там лишали квіти та іграшки
Після ворожої атаки люди почали приносити туди дитячі речі та квіти, щоб вшанувати пам'ять тих, кого вбила російська ракета.
Вже після того, як "народний меморіал" спалили до нього принесли нову іграшку, прапор та квіти. Тепер поряд із обгорілими речами знову існують нові.
Деталі підпалу невідомі.
У поліції розглядають кілька варіантів
Поліція Дніпра почала перевірку через пожежу на меморіалі. Загалом, поліцейські розглядають кілька основних варіантів.
- підпал з хуліганських мотивів (навмисний підпал)
- пожежа з необережності (загоряння сталось внаслідок необережного поводження з вогнем, через свічку або лампадку)
Наразі правоохоронці встановлюють причетних до інциденту.
Росія 14 січня влучила в житловий будинок у Дніпрі
- Вдень 14 січня стало відомо про жахливі новини з Дніпра – ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. Під завалами були люди. внаслідок атаки були загиблі та поранені.
- Кількість жертв постійно змінювалась, адже тривала рятувально-пошукова операція. Рятувально-пошукова операція у Дніпрі завершилася 17 січня. Станом на 19 січня кількість загиблих зросла до 46. За даними ОВА, 80 людей поранені.
- Наступного ж дня у мережі з'явились імена усіх 44 ворожих військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії, які причетні до цього терористичного акту. Окрім того, там закцентували, що знайшли всіх причетних до ракетного обстрілу. Зокрема, тих осіб, які заправляв літаки та ракети перед пуском. Водночас додатково були ідентифіковані особи, які прямо пов'язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу.