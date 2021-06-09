Про це повідомили в коментарі журналістам 24 каналу в ДСНС Дніпропетровщини. Інцидент трапився зранку 9 червня в житловому масиві "Тополя" навпроти будинку №28.

До теми У Львові під час руху загорівся трамвай: відео

Більше про цю пожежу

  • Займання трапилося в маршрутці, яка курсувала за маршрутом 106.
  • Як наслідок, на цьому напрямку було ускладнено рух громадського транспорту.
  • До пожежників зателефонували о 9:26 годині.
  • Вони прибули за 4 хвилини.
  • Фахівці встановили, що вогонь був на площі 1 метр квадратний.
  • Згорів утеплювач двигуна.
  • Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляли.
  • На відео з місця видно, що люди відкрили капот автобуса.
  • Це зробили, щоб направити туди вогнегасники.
  • Також було полум'я під транспортом.
  • Причини займання наразі встановлюють.

Момент гасіння маршрутки на "Тополі" в Дніпрі: відео телеграм-каналу "Ху***ий Днепр"