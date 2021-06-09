Про це повідомили в коментарі журналістам 24 каналу в ДСНС Дніпропетровщини. Інцидент трапився зранку 9 червня в житловому масиві "Тополя" навпроти будинку №28.

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Займання трапилося в маршрутці, яка курсувала за маршрутом 106.

Як наслідок, на цьому напрямку було ускладнено рух громадського транспорту.

До пожежників зателефонували о 9:26 годині.

Вони прибули за 4 хвилини.

Фахівці встановили, що вогонь був на площі 1 метр квадратний.

Згорів утеплювач двигуна.

Про постраждалих внаслідок інциденту не повідомляли.

На відео з місця видно, що люди відкрили капот автобуса.

Це зробили, щоб направити туди вогнегасники.

Також було полум'я під транспортом.

Причини займання наразі встановлюють.

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