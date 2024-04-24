На Дніпропетровщині лунали вибухи: в ОВА розповіли, де збили ракету

На Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що окупанти атакували ракетами.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 16:39 24 квітня 2024 року. Наші військові попередили про ракетну небезпеку орієнтовно о 16:47.

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Що відомо про вибухи у Дніпропетровській області

Швидкісна ціль на Дніпро!

– попередили в Повітряних силах ЗСУ о 16:50.

У телеграм-каналах повідомили, що в регіоні працювала ППО. Перед цим написали про звук вибухів.

Вже о 17:02 24 квітня у регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.

Над регіоном збили ракету

Наші збили над Синельниківським районом ракету,

– заявили в Дніпропетровській ОВА.

Повітряне командування "Схід" розповіло, що вони збили в Синельниківському районі керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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