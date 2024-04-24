На Дніпропетровщині лунали вибухи: в ОВА розповіли, де збили ракету
На Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що окупанти атакували ракетами.
Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 16:39 24 квітня 2024 року. Наші військові попередили про ракетну небезпеку орієнтовно о 16:47.
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Що відомо про вибухи у Дніпропетровській області
Швидкісна ціль на Дніпро!
– попередили в Повітряних силах ЗСУ о 16:50.
У телеграм-каналах повідомили, що в регіоні працювала ППО. Перед цим написали про звук вибухів.
Вже о 17:02 24 квітня у регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.
Над регіоном збили ракету
Наші збили над Синельниківським районом ракету,
– заявили в Дніпропетровській ОВА.
Повітряне командування "Схід" розповіло, що вони збили в Синельниківському районі керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Вибухи в Україні: останні новини
- Орієнтовно о 7 ранку 24 квітня окупанти атакували Одесу ракетами. На жаль, постраждала 43-річна жінка, яку госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості.
- Окупанти пошкодили орієнтовно 30 будинків. У людей вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
- О 16:32 вибухи пролунали в Сумах. Вороги вдарили ракетами по передмістю обласного центру. В ОВА зазначили, що на місці працювали всі необхідні служби. Влада уточнює наслідки атаки.