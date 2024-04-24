На Дніпропетровщині лунали вибухи: в ОВА розповіли, де збили ракету

24 квітня 2024, 17:19
Читать новость на русском

На Дніпропетровщині пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що окупанти атакували ракетами.

Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 16:39 24 квітня 2024 року. Наші військові попередили про ракетну небезпеку орієнтовно о 16:47. 

Дивіться також Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про вибухи у Дніпропетровській області 

Швидкісна ціль на Дніпро!
 – попередили в Повітряних силах ЗСУ о 16:50.

У телеграм-каналах повідомили, що в регіоні працювала ППО. Перед цим написали про звук вибухів.

Вже о 17:02 24 квітня у регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги. 

Над  регіоном збили ракету 

Наші збили над Синельниківським районом ракету,
– заявили в Дніпропетровській ОВА.  

Повітряне командування "Схід" розповіло, що вони збили в Синельниківському районі керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Вибухи в Україні: останні новини

  • Орієнтовно о 7 ранку 24 квітня окупанти атакували Одесу ракетами. На жаль, постраждала 43-річна жінка, яку госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості.
  • Окупанти пошкодили орієнтовно 30 будинків. У людей вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
  • О 16:32 вибухи пролунали в Сумах. Вороги вдарили ракетами по передмістю обласного центру. В ОВА зазначили, що на місці працювали всі необхідні служби. Влада уточнює наслідки атаки. 

Автор: Діана Квасневська