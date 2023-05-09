Дім здригнувся, нас накрило шафою, – жителька Дніпра про наслідки ракетного удару

Українці й досі оговтуються після масованої ракетної атаки з боку росіян. Так, уламки збитої російської ракети влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі.

Наразі рятувальники допомагають мешканцям квартир розбирати завали. Внаслідок ракетного обстрілу ввечері 8 травня постраждала лише одна жінка.

Дивіться також Ракетний обстріл на 9 травня: у Повітряних силах розповіли, чи збивали балістику

Уламки ракет пошкодили багатоповерхівку у Дніпрі

У Дніпровській ОДА наголосили, що вибухотехніки вже знешкодили бойову частину російського "брухту". Постраждала дніпрянка Марія розповіла, що уламок прилетів десь після 10 години вечора. Вона разом із чоловіком, бабусею та котом були в цей час вдома.

Росіяни ввечері 8 травня запустили 8 ракет морського базування типу "Калібр" по Дніпропетровській області. Усі ракети знищили українські сили протиповітряної оборони.

Уламок російської ракети пошкодив багатоповерхівку у Дніпрі / Фото Дніпропетровської ОДА:

Жінка зауважила, що уламок пробив дах будинку і протаранив кімнату їхньої квартири по діагоналі. До того ж ракета втрапила й у квартиру сусідів.

Нас з чоловіком накрило шафою. Бабусі пощастило. Вона була в дальній кімнаті,

– підкреслила Марія.

За словами жінки, вона отримала несерйозне поранення, а саме гематому на голові, садна і забої. Її оглянули медики та відпустили лікуватися додому.

Вночі 9 травня росіяни знову атакували Україну