Удар по ДніпроГЕС: чи є загроза прориву дамби

Під час масованої атаки 22 березня Росія завдала ракетного удару по найбільшій в Україні гідроелектростанції – ДніпроГЕС. На греблі спалахнула пожежа.

Про вибухи поблизу греблі повідомляли у мережі раніше. Згодом інформацію про те, що Росія завдала ракетних ударів по ДніпроГЕС підтвердили в Укргідроенерго.

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Чи є загроза прориву дамби

Наразі триває ліквідація пожежі на Дніпровській ГЕС. В Укргідроенерго запевнили, що загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована. На місці продовжують працювати усі відповідні спецслужби, які займаються ліквідацією наслідків терористичної атаки Росії. Наразі триває ліквідація пожежі на Дніпровській ГЕС.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону наголосив, що атака 22 березня стала найбільшою на ДніпроГЕС за весь час повномасштабної війни. Він додав, що окупанти планували повністю вивести з ладу критично важливу інфраструктуру.

Ворог мав на меті повністю вивести з ладу об'єкт. Там (на Дніпровській ГЕС – 24 Канал) зараз ідуть роботи з оцінки пошкоджень. Трохи пізніше можна буде сказати статус щодо цього об'єкта,

– заявив Кудрицький.

Однак він одразу зазначив, що немає жодної інформації щодо прориву дамби чи можливих ризиків такого сценарію. Кудрицький пояснив, що дійсно є значні пошкодження, однак вони стосуються лише електростанції та впливають на генерацію електроенергії.

Ворог влучив у тролейбус, який рухався дамбою

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що під час ударів по Дніпровській ГЕС спалахнув тролейбус з людьми – у нього влучила ворожа ракета. Наразі невідомо, скільки осіб постраждало.

Російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи. Коли зараз росіяни пишаються собою та намагаються протиставити свій тероризм ударам по Бєлгороду – ось він справжній тероризм,

– заявив Андрющенко.

Наразі рух переїздом через греблю Дніпровської ГЕС обмежено.

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