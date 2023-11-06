У Дніпропетровській області чули вибухи: працює ППО

У Дніпропетровській області ввечері 6 листопада почули потужні вибухи. Згодом стало відомо про роботу української протиповітряної оборони.

Наразі по всій Дніпропетровській області триває повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів Дніпропетровщини піти в укриття, адже це може вберегти від небезпеки та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибух пролунав у Дніпропетровській області

Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в Дніпропетровській області о 18 годині 58 хвилин. Зокрема, тоді там попереджали про ракетну небезпеку з боку російських загарбників.

Згодом з'ясувалося, що в області зафіксували ворожий безпілотний літальний апарат. По російському повітряному об'єкту вже відпрацювали українські військові.

Дніпропетровська область – працює ППО по ворожому БпЛА,

– сказали у Повітряних силах.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 5 листопада розповів, що українські військові змогли знищити російську ракету в районі міста Кривий Ріг. Цю роботу виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони Повітряного командування "Схід".

За день до цього Лисак зазначив, що у Дніпровському районі українські військові змогли збити 3 російські ракети. Згодом у Повітряних силах додали, що це були балістичні ракети "Іскандер-К".

Під час тривоги жителі Дніпра зазначали, що у місті чули понад 10 вибухів. У мережі наголосили, що перший вибух пролунав за кілька хвилин після оголошення тривоги, адже балістична зброя рухається з великою швидкістю і здатна досягати цілей за лічений час.

До цього ворожу ракету у Дніпропетровській області збили 2 листопада. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа, були знищені дві господарські споруди, а у трьох приватних будинках повибивало вікна. Однак, на щастя, серед людей постраждалих не було.