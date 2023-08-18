Тепер овочерізки для сховищ: у Дніпровській РДА викрили ще одну гучну розтрату бюджету

У Дніпровській РДА міста Києва викрили схему привласнення бюджетних коштів під "благими намірами". Начальниця Управління освіти "нажилася" на облаштуванні закладів громадського харчування у сховищах.

У рамках процедури закупівлі "Обладнання для закладів громадського харчування" Дніпровська РДА у місті Києві закупила овочерізки з набором насадок. Вони призначалися для обробки продуктів в укриттях громадських їдалень.

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"Витік" коштів з держбюджету

За укладання договорів про закупівлю, укладених без використання ProZorro, відповідала начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА.

Як виявилося, вона закупила овочерізки для громадських їдалень за завищеною ціною. У такий спосіб з держбюджету незаконно "витягнули" понад 300 тисяч гривень.

Наразі жінці інкримінують розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненою в умовах воєнного стану. Тепер посадовиці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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