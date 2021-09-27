До 2026: Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку суспільства

Володимир Зеленський 27 вересня затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства. Мовиться про 2021 – 2026 роки.

Забезпечити план реалізації стратегії має Кабмін. Окрім того, його обов'язком буде готувати і публікувати щоквартальні та щорічні звіти.

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Кабмін також опрацьовуватиме питання фінансування та механізми реалізації стратегії.

Метою стратегії є:

робота над сприятливими умовами для розвитку в суспільстві громадянської ініціативи та самоорганізації;

створення та діяльність інститутів громадянського суспільства;

налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади та місцевого самоврядування.

Документ також скасовує дію низки указів 2016 – 2018 років.

КМДА та місцевим ОДА доручили:

налагодити роботу зі створення умов для розвитку громадянського суспільства;

забезпечити роботу регіональних координаційних рад;

розробити програми сприяння розвитку громадянського суспільства (упродовж 3 місяців).

Запровадження національної системи стійкості

Зеленський також схвалив концепцію національної системи стійкості. Її запровадження обговорили ще під час засідання РНБО 20 серпня.

Контроль за виконанням рішення здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов.