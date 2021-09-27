До 2026: Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку суспільства
27 вересня 2021 , 19:25Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський 27 вересня затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства. Мовиться про 2021 – 2026 роки.
Забезпечити план реалізації стратегії має Кабмін. Окрім того, його обов'язком буде готувати і публікувати щоквартальні та щорічні звіти.
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Кабмін також опрацьовуватиме питання фінансування та механізми реалізації стратегії.
Метою стратегії є:
- робота над сприятливими умовами для розвитку в суспільстві громадянської ініціативи та самоорганізації;
- створення та діяльність інститутів громадянського суспільства;
- налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади та місцевого самоврядування.
КМДА та місцевим ОДА доручили:
- налагодити роботу зі створення умов для розвитку громадянського суспільства;
- забезпечити роботу регіональних координаційних рад;
- розробити програми сприяння розвитку громадянського суспільства (упродовж 3 місяців).
Запровадження національної системи стійкості
Зеленський також схвалив концепцію національної системи стійкості. Її запровадження обговорили ще під час засідання РНБО 20 серпня.
Контроль за виконанням рішення здійснюватиме секретар РНБО Олексій Данілов.
Законопроєкт щодо соцзахисту політв'язнів: головне
- Володимир Зеленський також вніс у Раду законопроєкт про захист політв'язнів та їхніх родин. Мовиться про людей, які постраждали внаслідок агресії проти України.
- Метою документу буде налагодити законодавчі механізми для соціального та правового захисту.
- У законопроєкті мовиться про створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України.