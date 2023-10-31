"Російська леді", що корегувала атаки: факти про засуджену до довічного 22-річну дівчину

На Кіровоградщині до довічного ув'язнення засудили 22-річну місцеву жительку, яка допомагала російським окупантам та підтримувала їх у соцмережах. Відомо, що її завербували російські спецслужби.

Попри регулярні обстріли та довгі вимкнення світла, колаборантка продовжувала співпрацювати з ворогом. Вона переконує, що робила це не через нелюбов до України, а через бажання "заробити".

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Корегування ворожих ударів

Слідство виявило, що 22-річна зрадниця протягом лютого-березня отримувала завдання від російських спецслужб. Вона за гроші мала фотографувати інфраструктурні та військові об’єкти у Павлиші, Світловодську та Кременчуці.

Правоохоронці виявили принаймні 10 подібних випадків. Наприклад, вона фіксувала дані про "Кразмаш", трансформаторну підстанцію, військові частини ЗСУ, залізничні станції, блокпости, адмінбудівлі, нафтобази. Вона сфотографувала будівлю оборонного підприємства, як повідомляється, випадково – автобус зламався і вона вирішила скористатися можливістю.

Сама дівчина пояснила, що у січні-лютому 2022 року була в Криму, а вже у березні відвідала Маріуполь. Там її завербували росіяни та підписали з нею контракт. У лютому 2023 році їй нагадали про угоду – зрадниця погодилася, оскільки їй потрібні були гроші. На суді вона визнала, що могла виїхати до Росії, але вирішила "заробити" таким чином.

Дівчина переконує, що робила це лише через гроші / Кіровоградська обласна прокуратура

Спершу вона отримувала 2 – 3 тисячі гривень, а згодом по 20 – 30 тисяч за кожний об'єкт. Загалом вона отримала 150 тисяч гривень за корегування. Цікаво, що зрадниця сказала, що надсилала "абиякий" матеріал для того, щоб "увійти в довіру, аби він її полюбив та більше скидав коштів".

Виправдовування агресії

Відомо, що дівчина постійно зберігала у тік-тоці відео з російськими військовими та Владіміром Путіним. Експерти визнали це виправдовуванням агресії, проте сама дівчина стверджувала, що ці ролики призначені для приватного перегляду. Акаунт колаборантки мав нікнейм "російська леді".

На засідання вона висловила бажання, щоб її обміняли у Росію на полоненого цивільного чи військового. З її слів, часто їздила з тіткою на відпочинок до анексованого Криму, а також до друзів у Санкт-Петербург.

Дівчина не кається у своїй діяльності / Кіровоградська обласна прокуратура

Також вона підтвердила, що готова була б стати російською військовослужбовицею. На питання, чи готова вона стріляти в українців, вона сказала: "Ну, а якщо вони будуть в мене стріляти?". Зрадниця також додала, що "їй шкода людей, які опиняються під обстрілами, але їй не шкода ті об`єкти, які війська Росії ракетними ударами знищують". Під час засіданні вона згадала, що внаслідок обстрілів загинули її знайомі.

Суд визнав її винною у виправдовуванні збройної агресії Росії та державній зраді. Інстанція призначила їй довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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