До Фінляндії через Білорусь потрапили кілька десятків нелегалів
До Фінляндії прибули 30 біженців, які прорвалися до Євросоюзу через Білорусь. Країна вже готується до можливого збільшення кількості нелегальних мігрантів.
Прикордонники Фінляндії запевняють, що ситуація в країні – стабільна. Водночас біля кордону Польщі вона досі напружена.
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До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей. Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні напрямки мігрантів є у Центральній Європі,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко запевнив, що загрози для нашої держави зі сторони кордону з Білоруссю наразі немає. Водночас прикордонники готові забезпечувати порядок у разі перекидання біженців.
Що відомо про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі
- 8 листопада неподалік кордону Польщі помітили колону мігрантів, яка рухалася з Білорусі. Тоді нелегали намагалися прорватися через кордон у Євросоюз. Крім того, вони облаштували табір біженців. Охорону польського кордону забезпечують 13 тисяч правоохоронців.
- У Польщі заявили, що білоруські прикордонники не впускають мігрантів назад на територію країни. Крім того, силовикам видали снайперські гвинтівки та гранатомети.
- Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав ситуацію на кордоні "тихою помстою" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через санкції ЄС.
- Євросоюз також звинувачує диктатора у міграційній кризі.