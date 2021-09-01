До кінця своєї каденції Байден відвідає Україну, – Кулеба
Джерело:hromadske
Дмитро Кулеба переконаний, що Джо Байден за час свого президентства відвідає Україну. Оскільки наша держава є важливим пріоритетом зовнішньої політики США.
Міністр закордонних справ зазначив, що наразі немає ніяких конкретних домовленостей чи дат. Про це він повідомив журналістам під час робочого візиту в складі української делегації до Штатів.
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Ми працюємо й над зворотним візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден приїде в Україну. Оскільки наша країна дуже важлива для нього та є важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас,
– сказав глава МЗС.
Зустріч Зеленського та Байдена: коротко
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- Політики обговорять низку питань, зокрема агресію Росії проти України та "Північний потік-2".
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