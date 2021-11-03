До нього будуть питання від правоохоронних органів, – Кравчук про Любченка

Олексію Любченку пророкували чи не найкарколомнішу кар'єру в уряді. Натомість в нього не склались стосунки у кулуарах, зокрема із прем'єр-міністром.

Спочатку народні депутати вважали, що Любченко мав би бути наступним "Денисом Шмигалем". Натомість зараз говорять, що він не справлявся зі своїми обов'язками на посаді.

До теми Рада звільнила Любченка з посади міністра економіки

Поліція має питання до Любченка

У ЗМІ поширюється інформація, що Любченко був причетний до певних корупційних схем. Тому до нього можуть бути питання навіть у правоохоронних органах.

Можливо, будуть питання до пана Любченка і у правоохоронних органів. З'явилась інформація про обшуки,

– наголосила "слуга" Євгенія Кравчук.

Вона вважає, що повинне бути рішення без політичних забарвлень. "Правоохоронці повинні виконувати свою роботу. В нас недоторканих немає", – додала нардепка.

Верховна Рада 3 листопада звільнила Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра – міністра економіки.

Кравчук прокоментувала ситуацію Любченка: дивіться відео

Обшуки в Любченка: що відомо