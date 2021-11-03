До нього будуть питання від правоохоронних органів, – Кравчук про Любченка
Джерело:24 канал
Олексію Любченку пророкували чи не найкарколомнішу кар'єру в уряді. Натомість в нього не склались стосунки у кулуарах, зокрема із прем'єр-міністром.
Спочатку народні депутати вважали, що Любченко мав би бути наступним "Денисом Шмигалем". Натомість зараз говорять, що він не справлявся зі своїми обов'язками на посаді.
До теми Рада звільнила Любченка з посади міністра економіки
Поліція має питання до Любченка
У ЗМІ поширюється інформація, що Любченко був причетний до певних корупційних схем. Тому до нього можуть бути питання навіть у правоохоронних органах.
Можливо, будуть питання до пана Любченка і у правоохоронних органів. З'явилась інформація про обшуки,
– наголосила "слуга" Євгенія Кравчук.
Вона вважає, що повинне бути рішення без політичних забарвлень. "Правоохоронці повинні виконувати свою роботу. В нас недоторканих немає", – додала нардепка.Нагадаємо! Верховна Рада 3 листопада звільнила Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра – міністра економіки.
Кравчук прокоментувала ситуацію Любченка: дивіться відео
Обшуки в Любченка: що відомо
- З'явилась інформація, що 3 листопада Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро проводили обшуки в Євгена Олейнікова та Олексія Любченка.
- Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у Державній податковій службі проводять обшуки через порушення вимог законодавства.
- За словами самого Любченка, відповідна ситуація нібито не стосується його.
- У СБУ повідомили, що викрили корупцію.