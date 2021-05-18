У "Слузі народу" кажуть, що до осені жодних кадрових змін в уряді не буде

Давид Арахамія заявив, що у Кабінеті Міністрів до осені 2021 року не буде нових кадрових змін. Водночас глава фракції "Слуга народу" не заперечує, що можуть бути звільнення на великих підприємствах.

Верховна Рада проголосувала 18 травня за відставку 3 міністрів. Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу прокоментував майбутні зміни в уряді.

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Міністрів до осені не мінятимуть

Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде ніяких кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю,

– заявив Арахамія.

Водночас він нагадав, що призначення нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я може відбутися в четвер, 20 травня.

Кадрові зміни в Кабміні: коротко