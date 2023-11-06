До рук боєприпас узяв син і почав крутити кільце, – Клименко розповів про загибель Частякова

Про загибель помічника Залужного стало відомо увечері 6 листопада. Геннадій Частяков загинув унаслідок вибуху.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав не поширювати неофіційну інформацію та почекати на офіційні висновки слідства. За його словами, досудове розслідування триває.

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Що розповів Клименко

Як запевнив міністр, перші обставини трагедії уже вдалося з'ясувати. Він підтвердив, що у понеділок 6 листопада майор Частяков святкував день народження. Із роботи чоловік повернувся з подарунками від колег, які почав показувати рідним.

Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас узяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух,

– повідомив Клименко.

За словами очільника МВС, у квартирі правоохоронці знайшли ще 5 таких нерозірваних гранат. Боєприпаси відправлять на експертизу.

Того, хто презентував Частякову фатальний подарунок, уже знайшли поліцейські. Це колега-військовослужбовець. Як інформує Клименко, в кабінеті дарувальника вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати.

Першочергові слідчі дії тривають.

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