До України прибула третя партія американської зброї

25 січня 2022 , 16:54
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Джерело:

24 канал

До України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.

Це трапилось 25 січня. Раніше прибуття третьої партії допомоги від США анонсував міністр оборони Олексій Резніков. 

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В Україну прибула третя партія допомоги від Штатів

Попередньо відомо, що в Україну прибули:

  • сучасне обладнання;
  • а також боєприпаси для ЗСУ. 

Перед цим в кулуарах Верховної Ради Олексій Резніков розповідав, що у третій партії допомоги має бути летальне озброєння.


В Україну прибула нова допомога від США / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


Київ отримав нову допомогу від Штатів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


США надали ЗСУ летальне озброєння / Фото Валентини Поліщук, 24 канал


Це вже третя партія допомоги за декілька днів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Олексій Резінков наголосив, що уряд Німеччини має припинити блокувати придбання зброї для нашого захисту.

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"Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 мільйонів доларів", – пояснив Резніков. 

Коротко про допомогу від США 

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Автор: Діана Квасневська