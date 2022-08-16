Вже демонструють результати у боях: до України прибули ще 6 гаубиць M109 з Латвії

Латвія передала Україні ще 6 гаубиць M109. Ця техніка вже показує результати на полі бою.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував латвійському колезі Артісу Пабріксу за непохитну підтримку.

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Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою,

– розповів Резніков.

Міністр додав, що разом ми переможемо.

Підтримка Латвії

Лише напередодні Пабрікс повідомив, що Повітряні сили ЗСУ отримали від Латвії 4 гелікоптери. Їх надали безкоштовно. Міністр наголошував, що Захід має підтримувати Україну, поки вона не звільнить всю свою територію від окупантів.

Важливо те, що Сейм Латвії 11 серпня визнав росію державою, яка спонсорує тероризм у світі. У Зеленського такий крок назвали прикладом для інших держав.

5 серпня Латвія перестала видавати візи громадянам росії. Виняток – якщо ті їдуть на похорони до близьких родичів. Згодом Рига закликала Євросоюз також припинити видавати візи росіянам та білорусам.

Наприкінці липня повідомили, що Україна отримає від Латвії новий транш військової допомоги. Загалом підтримка від цієї країни сягнула суми у понад 200 мільйонів євро.

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