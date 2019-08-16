До дня народження Кузьми Скрябіна: 24 канал підготував зворушливий фільм у пам'ять про легенду
Чотири роки тому не стало улюбленця мільйона, але пісні Кузьми і досі лунають Україною та далеко за її межами. Його твори переспівують багатьма мовами, даючи їм друге дихання, аби у чергове нагадати, ким був Кузьма Скрябін.
Теплі спогади друзів та колег Кузьми, перші знайомства, труднощі та перемоги, підтримку, безцінні поради та шалену любов до своєї справи – все це зібрали журналісти "Люкс.ФМ", аби вкотре згадати співака у день його народження.
Дивіться вже сьогодні, 16 серпня, о 22:00 на 24 каналі.
Анонс фільму-пам'яті про Кузьму Скрябіна
Джерело: 24 канал
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