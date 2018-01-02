До Криму не впустили російського виконавця шансону Євгена Кемеровського

У вівторок, 2 січня, українські прикордонники не пропустили з материкової частини країни до анексованого Криму російського співака у жанрі російський шансон Євгена Кемеровського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив постійний представник Президента України в автономній республіці Крим Борис Бабін.

"Прибув до України поїздом (Кемеровський), але не оформив необхідний дозвіл на в'їзд до Криму", – написав він.

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"До речі, пан Євген є автором слів пісні "Глухонемая любов" Бориса Мойсеєва і багатьох інших російських новорічних шлягерів. Як і ким окупаційна влада й колабораціоністи замінять цю зірку власної культурної програми – поняття не маю", – додав Бабін.