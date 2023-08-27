У Росії можуть мобілізувати ще 450 тисяч осіб: полковник запасу оцінив загрозу

Кремль планує провести додаткову мобілізацію ще на пів мільйона росіян. Проте навряд чи зараз окупантам вдасться призвати таку кількість людей, якщо минулої осені ледь назбирали 250 тисяч загарбників.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що мобілізаційна система Росії не пропустить понад 300 тисяч за пів року.

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Інформаційні погрози

Останнім часом з Москви ідуть погрози, працює вороже ІПСО. Росіяни включили механізм погроз і нагнітання ситуації. Кремль починає знову трясти ядерним кийком і погрожує ескалацією ситуації. З'являється інформація нібито у росіян якась нова зброя, вундерваффе окупанти почали виготовляти.

Вундерваффе – зброя надзвичайно великої сили. Термін здобув особливого поширення у нацистській пропаганді під час Другої світової війни. Ним позначали низку новітніх революційних зразків озброєнь, багато з яких так і лишились на рівні прототипів.

Одна із таких інформаційних погроз – злив інформації про те, що росіяни готуються призвати 450 тисяч, нібито розглядається питання про введення загальної мобілізації, запровадженні загального воєнного стану.

"Це все збільшення тиску з метою змусити наших партнерів і нас припинити військові дії та приблизно до весни потоптатися за столом переговорів. А за цей час російські війська якось відновляться", – мовив Світан.

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Треба сприймати позитивно

Новий загальний призов, як минулого року, в цілому можливий. От тільки 450 тисяч осіб це дуже багато, росіяни восени 2022 року навіть з 300 тисячами не впорались. На думку військового експерта, якщо на Росії будуть мобілізувати, то приблизно таку ж кількість.

Але знову ж таки для чого призивати? Якщо ми за добу 640 людей відмінусували й ще приблизно тяжких поранених. До тисячі людей щодня іде з фронту. 30 тисяч у місяць, за 10 місяців відмінусується 300 тисяч людей. Це ж ми ще не наступали, а як почнемо рух, то всі ці числа збільшаться,

– зазначив Світан.

Зараз Росія прораховує, скільки їй приблизно треба відновити. Не для збільшення, а просто для відновлення тієї кількості військ, яка зараз є. Але просто набрати людей замало, адже їх треба підготувати, прогнати через полігони, дійти до бойового злагодження хоча б батальйону.

Одна справа підготувати, а інша – техніка. Техніка, яку виготовляє ворог, з коліс іде на фронт. До того ж росіяни відкопують радянську техніку, що свідчить про проблеми й нестачі.

"300 тисяч солдатів знову будуть голі й босі. Їм будуть поставлені м'ясні завдання. Нібито числа страшні, але треба їх правильно і розумно сприймати й в позитивному сенсі. Росіяни уже планують втрати. Ті числа, які зараз від росіян виходитимуть, це та кількість солдатів, яку країна-агресор планує втратити до весни 2024 року. Перемололи 250 тисяч, перемелемо і 300 тисяч", – додав військовий експерт.

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