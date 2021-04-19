Укрзалізниця пустить додаткові потяги до Харкова на період з 1 по 10 травня. Збільшать кількість рейсів у найпопулярніших напрямках. Мовиться, зокрема, про сполучення з Одесою, Львовом та Миколаєвом.

Оскільки у святкові дні потягами їздять більше пасажирів, у такий спосіб намагаються уникнути скупчень. Цього вимагають протиепідеміологічні обмеження. До теми Укрзалізниця запускає додаткові потяги на травневі свята: перелік Більше про це рішення Укрзалізниці В Укрзалізниці впевнені, що додатковий транспорт дозволить забезпечити дотримання соціальної дистанції у пасажирів. Також це зменшить кількість людей на вокзалах. За якими маршрутами збільшать кількість транспорту: №209/210 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси – 1 та 3 травня.

№242/241 – 210/212 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 7 травня. З Одеси – 9 травня.

№211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова – 1, 4, 8, 10 травня.

№251/252 Харків – Миколаїв. З Харкова вирушає 29 квітня та 9 травня. З Миколаєва – 30 квітня та 10 травня. Зверніть увагу! Також Укрзалізниця має намір у травні запустити 11 додаткових поїздів до Закарпатської області. Напередодні в цьому регіоні скасували режим червоної зони та повернулися до обмежень жовтої. Більше про це – за посиланням.